‘It’ pierde el liderato de la taquilla; llega ‘Kingsman’

NUEVA YORK.- La comedia de espionaje Kingsman: The Golden Circle desplazó al sensacional filme de horror It del primer lugar de taquilla en Estados Unidos y Canadá, mientras que la segunda película derivada de Lego Movie no estuvo a la altura de las expectativas del público. Kingsman, un filme de 20th Century Fox, se estrenó el fin de semana y recaudó 39 millones para ubicarse en el primer lugar, de acuerdo con cálculos de los estudios divulgados el domingo, pero It siguió atrayendo multitudes. Con 30 millones obtenidos durante el fin de semana más reciente, It se ubicó como la cinta de horror más taquillera de todos los tiempos, sin hacer los ajustes inflacionarios, tras haber recaudado 266,3 millones hasta ahora.

El Exorcista, de 1973, recaudó 232,9 millones a nivel nacional, o más de mil millones si se ajusta la inflación de 2017.

La secuela Kingsman, de Twentieth Century Fox, trató de superar a la cinta original de 2015, cuando recaudó 36,2 millones en su estreno y 414 millones a nivel mundial. La secuela de Matthew Vaughn tuvo a los mismos protagonistas, Taron Egerton y Colin Firth, y sumó a Channing Tatum y Halle Berry. Hecha más para el público que para los críticos, las reseñas de la comedia de mal gusto fueron pobres, y recibió un 51% de “frescura” en el sitio Rotten Tomatoes. Fox podría celebrar un repunte por otro filme, aunque sería algo pequeño. The Golden Circle también debutó con 61 millones en el extranjero, sumando 100 millones a nivel mundial durante el fin de semana. Vaughn planea una tercera secuela de Kingsman. https://www.youtube.com/watch?v=0fvqnGmr9S8