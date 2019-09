It 2 no supera la primera parte en recaudación

IT: chapter 2 ha sido una de las películas más esperadas del último año, después de que se estrenará el remake del primer capítulo en 2017, han pasado 2 años para el estreno de su segunda parte, que además prometía tener la escena más sangrienta de la historia, además de un elenco de primer nivel con la participación de James McAvoy.

Si bien el ser una de las películas más esperadas convirtió el primer fin de semana de la cinta en un éxito rotundo, al posicionarse como la más vista de esta semana; la segunda parte de Pennywise no ha logrado superar a la primera, al menos no en recaudación, según lo informado por los directivos de Warner Bros.

La casa productora resaltó que IT: chapter 2 logró recaudar un estimado de 91 millones de dólares en venta de boletos en Estados Unidos y Canadá, un número alto, pero no lo suficiente para superar los 123.4 millones de dólares que recaudó la primera parte. Pero no todo es malo para el payaso Pennywise, sino que en realidad se ha colocado como el segundo mejor estreno para una película de terror en septiembre.

Lo que sí es real es que, a pesar de todo It ha generado buenas críticas por parte de los fans, quienes aseguran que es una película que verdaderamente causa terror, sobre todo para quienes son aficionados al cine de este género.

It: Chapter 2 cuenta con una duración de casi 3 horas, relata el regreso del “Club de los perdedores” al condado de Derry para enfrentarse al temible payaso Pennywise, la cinta estará protagonizada por James McAvoy, reconocido por su papel en Fragmentado, y dirigida por Andy Muschietti, además cuenta con una escena realizada exclusivamente para esta cinta, por el propio Stephen King.

