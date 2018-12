Issabella Camil rompe el silencio con respecto a la serie de Luis Miguel (VÍDEO)

No obstante a que el furor de la exitosa serie de "Luis Miguel, la serie", ya no esta tan latente como en sus inicios, la que se ha tomado el tiempo para ver tranquilamente este proyecto , ha sido la famosa actriz, Issabella Camil.

Issabela Camil dejó ver su postura con respecto de su "participación" en la afamada serie de su ex amor, Luis Miguel.

Sin embargo, esta no fue de su agrado, pues parece que el recordar su vida junto al astro musical y la manera en que fue retratado su romance en la trama, le causo mucha molestia.

“Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz”, declaró con disgusto la bella actriz.