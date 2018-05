Issabela Camil, no tiene interés en ver la serie de Luis Miguel

La actriz, Issabela Camil, de 49 años, quien en algunos años fuera la novia de Luis Miguel, comento que no tiene ningún interés de ver la serie.

Issabela Camil, confesó que no desea ver este proyecto, pues comento que no necesitaba ver en la tele, lo que ella ya vivió.

“No he visto nada. No me da curiosidad, yo más que nadie sé lo que pasó. Entonces, pues si ya lo viví, ya no lo necesito ver en tele”. Comentó Issabela Camil.

“La verdad es algo que no quiero comentar, siempre he sido muy prudente con eso, obviamente por conocerlo desde que éramos niños y después tener una relación, obviamente, pues fui parte de muchas cosas, viví muchas cosas, sé muchas cosas y no las quiero contar porque no es prudente y no es algo que quiero hacer público”. Comento la actriz.