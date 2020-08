Issabela Camil harta de Bárbara Mori ¡No la soporta!

Issabela Camil harta de las declaraciones de Bárbara Mori ¡No le importan!

Issabela Camil hermana de Jaime Camil añadió: “no sé qué dice, de verdad no sé, es un tema que no tiene nada qué ver en mi vida”

A escasas semanas de que Bárbara Mori se pronunciara en contra de Sergio Mayer, padre de su único hijo, asegurando que era muy infeliz cuando estaban juntos, ahora es Issabela Camil, actual pareja del político, quien responde ante estas declaraciones.

Durante su encuentro con la prensa, Issabela Camil hizo oídos sordos a las preguntas sobre este tema, y mientras los reporteros le explicaban parte de lo que Mori mencionó, Issabela interrumpió para señalar:

“No tengo nada qué decir… no es nada importante para mí nada de lo que… referente a esa señora, no tengo nada qué decir, cada quién vive su vida y no me interesa la verdad”.

Y ante la insistencia de los periodistas sobre el tema, la hermana de Jaime Camil añadió: “no sé qué dice, de verdad no sé, es un tema que no tiene nada qué ver en mi vida… no sé qué dijo esa mujer, no me interesa”.

Por último, y ante su intento por huir de los medios de comunicación, la actriz tuvo un accidente con su camioneta al impactar la parte trasera con una de las puertas de la televisora de San Ángel, justamente en la misma salida donde Maribel Guardia también tuvo un incidente con su vehículo hace algunas semanas.