Issabela Camil habla del supuesto vínculo con criminales

Recientemente el libro de Anabel Hernández ha tomado mucha fuerza, debido a que vincula a varias camisas con nexos con el narcotráfico, por lo que varias han salido a desmentir las acusaciones, incluyendo Issabela Camil.

La ex pareja de Luis Miguel habló de las acusaciones que hicieron en su contra, que se le vincula con un capo en México, por lo que desmintió lo dicho por la periodista.

Ella no es la única involucrada, ya que Galilea Montijo explotó en llanto y pidió un alto a los ataques en su contra.

¿Qué dijo Issabela Camil?

Issabela Camil negó sus acusaciones

La hermanadel actor Jaime Camil dijo que nunca ha estado involucrada con ningún criminal, y que no piensa tomar acciones legales en contra de la periodista.

Además asegura estar tranquila, y no tener ninguna preocupación por lo que dice el trabajo literario.

“No he leído el libro, no sé exactamente qué es lo que se dice. Yo estoy tranquila”,

Tiene la conciencia tranquila

No habrán represalias en contra de Anabel Hernández

Issabela Camil no quiere seguir haciendo un escándalo de todo esto, ya que la famosa no tomará ninguna represalia, además que está segura de que, aunque la investiguen no habrá nada que le encuentren.

“Cuando uno es dueño de la verdad… Yo camino feliz y tranquila. Digo, si tú quieres decir algo, si la mujer quiere decir algo y escribir… no es la primera vez que escriben de mí, en otros temas”, aseguró.

Son varias las famosas que estuvieron involucradas con el narco, según Anabel Hernández, entre ellas Alicia Machado, Galilea Montijo, y por supuesto Camil, quienes han negado las declaraciones de la periodista.

Por su parte, la escritora, dice que tiene fuentes fidedignas, y que de lo contrario, no se atrevería a publicar el libro.

¿Qué piensas de la reacción de Issabela Camil a lo que dice el libro de Anabel Hernández?

