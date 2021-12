Issabela Camil enojada con Yolanda Andrade por preguntar por Luis Miguel

Después de que se diera a conocer que Issabela Camil fue novia de Luis Miguel, la prensa le cuestionó por el romance, una de ellas fue Yolanda Andrade quien durante una entrevista causó que Issabela enojada estuviera a punto de dejar el programa.

Con la producción de Netflix, la actriz cada que se encontraba con los medios era cuestionada sobre su relación con el intérprete, algo que pasó recientemente en una entrevista.

Hace unas semanas Issabela Camil asistió al programa Montse & Joe, en el que Yolanda Andrade le preguntó en diferentes ocasiones sobre Luis Miguel, un tema del que no le gusta hablar a la actriz, ya que asegura forman parte de los amores de cuando era joven.

Issabela Camil enojada

La actriz estuvo a punto de dejar la entrevista de Yolanda

Aunque en el programa la actriz se portó amable y contestó las preguntas que le realizaron, incluidas las de Luis Miguel, recientemente su esposo, Sergio Mayer, acudió al mismo programa y reveló que Issabela se enojó con la conductora Yolanda Andrade.

“Feliz, que se divirtió mucho y que la presionaron mucho. Me dijo que estuvo a punto de salirse, te lo juro. Me dijo que estuvo a punto de salirse y no sé, que la presionaron con algo y me dijo real que ya se iba a salir”.

Ante lo que había dicho Sergio Mayer, Yolanda Andrade mencionó que era cierto y que incluso Issabela Camil le dijo que dejaría el programa.

Issabela Camil y Luis Miguel

Issabela Camil y Luis Miguel tuvieron una relación

El ex diputado Sergio Mayer lo confirmó y mencionó que su esposa le platicó que le pidió a Yolanda Andrade dejar de hablar de Luis Miguel.

“Que te dijo (a Yolanda Andrade): 'Si me vuelven a tocar ese tema me salgo' y que se paró y que ya se iba”.

Montserrat Oliver, quien se encontraba también ahí, dijo que era inevitable no preguntarle sobre Luis Miguel, sobre todo por la bioserie del cantante.

El romance de Issabela Camil y Luis Miguel fue muy controversial durante la serie del cantante y la actriz se ha mostrado visiblemente enojada cuando le preguntan por el cantante.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.