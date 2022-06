Issabela Camil aclara si hay una enemistad con Aracely Arámbula por Luis Miguel.

Luis Miguel sigue dando de qué hablar con su lista de amores y uno de ellos fue el romance con Issabela Camil a inicios de la década de los 90, cuando él tenía 18 años y ella 19, no obstante, después de 7 años de relación pusieron fin a su amor.

Sin duda el cantante tuvo otras parejas y ella también, sin embargo, la sombra del intérprete de “La Incondicional” la persigue y continuará rondando a la esposa de Sergio Mayer después de que, a través de “Luis Miguel, la serie” se le resaltó prácticamente como el gran amor de su vida.

Pese a que la actriz prefiere guardar silencio respecto al ídolo de la balada pop en español, la prensa y los reporteros siguen cuestionándola al respecto, pero en esta ocasión rompió el silencio para referirse a Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel y madre de dos de sus hijos.

Issabela Camil sobre la "enemistad" con Aracely Arámbula

“No, para nada. No la conozco bien, pero sí fue a la obra que hice, la última que hicimos con Edith (González), que en paz descanse”, señaló la famosa Issabela Camil.

Añadió: “Ella fue a vernos y nos saludó a todas. Muy cariñosa nos abrazó, entonces no hay nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problemas”, explicó Issabela en el entendido de cuando Aracely comenzó una relación con "El Sol de México".

La prensa también le preguntó cuál era su opinión acerca de que Luis Miguel sea un padre ausente con sus hijos, a lo que respondió: “Yo no conozco el tema, no sé cómo está, la verdad. No puedo darte una opinión sin información, sería tonto de mi parte y no soy un ser tonto, entonces, no puedo comentar ese tema”, puntualizó.

¿Cómo fue la relación entre Issabela y Luis Miguel?

La Verdad Noticias informa que, a pesar de que la relación que Luis Miguel mantuvo con Issabela Camil fue hermética, no era un secreto para el mundo de los espectáculos.

Incluso, en el 2018 Issabela Camil concedió una entrevista al programa de Pati Chapoy en la que por primera vez habló sobre su relación con el Sol de México. Entre los detalles confirmó que su romance con Luis Miguel fue bastante largo y compartió que “fue muy bello todo ese tiempo”.

