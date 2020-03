Issa Vegas se luce en sexy lencería para unirse al paro nacional de mujeres

Issa Vegas fue una de las chicas fitness que se unió al paro nacional de mujeres este 9 de marzo, por lo que decidió compartir un poderoso mensaje, aunque la famosa argentina lució cuerpazo con poca ropa, al posar con una sexy lencería.

La sensual chica fitness Issa Vegas, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al subir la temperatura con una cachonda fotografía luciendo una sexy lencería, que dejó con la boca abierta a los caballeros.

La celebridad de Instagram Issa Vegas, aprovechó la oportunidad para unirse al paro nacional "Un día sin mujeres", por lo que mostró su apoyo a aquellas chicas que han sido vícitmas de violencia en sus hogares o que han sufrido de acoso por la forma en la que se visten.

Te puede interesar: Issa Vegas impacta en Instagram con su foto del “antes y después”

Con un poderoso mensaje en Instagram, la chica fitness Issa Vegas expresó a sus seguidores que todos los seres humanos merecen respeto, así como las mismas oportunidades para hombres y mujeres.

Issa Vegas se quita la ropa

Issa Vegas apareció en la fotografía en blanco y negro luciendo una sexy lencería, mientras se tapaba la boca, en su mano se podía leer la frase "Ni una menos", aunque en la siguiente foto que publicó en Instagram hizo un gesto atrevido mostrando su enorme retaguardia por la micro tanga que llevaba puesta.

"Todos los seres humanos nos merecemos respeto...

...Seas quien seas, o te dediques a lo que te dediques. Por qué yo viví experiencias que me marcaron para siempre y por que no quiero que se repita en niñas, amigas o desconocidas ... Yo me uno a un día sin nosotras, me uno a poder ser libre, me uno a querer vivir tranquila". Comentó Issa Vegas.

Incluso la chica fitness Issa Vegas cambió su foto de perfil de su cuenta oficial de Instagram, dejando un fondo en morado como muestra de apoyo al paro nacional "Un día sin mujeres".

Foto: Instagram.