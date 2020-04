Issa Vegas presume sus atributos ¡como la chica del CROSSFIT!

Issa Vegas publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram, luciendo un sensual outfit deportivo durante sus sesiones de entrenamiento, siendo conocida como la chica crossfit de redes sociales, tras inspirar a sus 5.9 millones de seguidores en sumarse a este estilo de vida.

La reina de Instagram enamoró a sus fans con varias poses candentes que solo enmarcaron sus atributos naturales, ya que Issa Vegas ha declarado que no es fanática de la cirugía plástica para obtener la figura de tus sueños, sino es algo que se logró con el trabajo duro y constancia al hacer ejercicio.

Fue así que la chica del crossfit, escribió un mensaje a su seguidores de Instagram para ayudara a sobrellevar estos tiempos de resguardo por Coronavirus, pues se convirtió en la portavoz de varias marcas deportivas y en esta ocasión presumió un atuendo deportivo, junto con todo lo necesario para hacer sus entrenamientos desde su casa.

“Me gustaría decir que así me veo entrenando pero pos... no . Aun así, me encantan los entrenamientos”