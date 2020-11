Issa Vegas muestra CELULITIS en sus apretadas piernas ¡En Shock!

Issa Vegas es la guapa y queridísima modelo fitness que cautiva las redes sociales con sus sensuales poses que se ganan los suspiros y sinfín de comentarios en donde destacan su belleza atractiva.

La guapa y queridísima modelo fitness causó gran revuelo y alboroto en redes sociales, luego de que compartiera una impresionante serie de fotografías en las que aparece haciendo derroche de su espectacular y envidiable belleza, además de sus notorias imperfecciones.

Las celulitis de Issa Vegas

A través de su cuenta oficial de Instagram la aclamada entrenadora publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente para la cámara, mientras se luce con un ligero outfit deportivo, lo que sin duda dejó a más de uno encantado; además de un atractivo mensaje que dice así:

El mayor fracaso sería abandonar… No te rindas porque es más difícil de lo que pensaste , por qué no ves resultados en unos meses , por qué te critican , por qué piensas que no puedes , por qué te da miedo , porque es más fácil quedarse descansando, por qué nadie cree en ti, ni tu mism@ ...A veces solo tienes que seguir adelante, contra todo y todos. Tú puedes.

Lo que más ha impactado en la imagen en Instagram es que hace evidente las imperfecciones en la pierna de la celebridad del mundo fitness y ha causado la división de comentarios al respecto.

Como era de esperarse de forma casi inmediata, los fieles fans y seguidores de la famosa argentina se hicieron presentes en la publicación para llenarla de múltiples elogios y un sinfín de piropos, en los cuales se resaltó no solo su belleza física sino también su gran responsabilidad y disciplina lo que la convierte en una gran inspiración.

Cabe destacar que entre los comentarios que resaltan en la ardiente publicación se encuentran los siguientes: Estás divina, Guapísima, Me encantas, No que muy perfecta, Te falló la edición, Que bonitas piernas, entre muchos otros.

