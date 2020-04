Issa Vegas exhibe la retaguardia de otra mujer ¡Ardiente!

Issa Vegas acude a la ayuda de una mujer influencer en Instagram, pues la modelo fitness publicó una candente fotografía de ella con los pantalones abajo, siendo la gran retaguardia de la ya popular Martina Vismara, la que se adueñó de la atención de sus más de 6 millones de seguidores.

Resultó que Martina Vismara, es amiga de la chica del crossfit, siendo más de 2 millones de fans en Instagram los que se ha galardonado al exhibir su escultural figura al natural, pues goza de bien proporcionados atributos traseros y delanteros, siendo una chica originaria de Italia, al igual que una modelo élite de la marca Bang Energy; rasgo que comparte con Issa Vegas.

En la fotografía, Martina Vismara llevó un top strapless negro, tanga roja, los pantalones blancos casi en el suelo y un look sencillo de maquillaje con sus lentes; publicación que ya superó lo 59 mil 497 me gusta en la cuenta de Issa Vegas en Instagram y siendo menos de 5 horas desde que se publicó.

“Sigan a @vismaramartina es italiana”

Esta fotografía es una de las más populares en la cuenta oficial de la influencer italiana en Instagram, siendo gran cantidad de comentarios elevados de tono los que frecuentemente se leen en cada una de sus publicaciones; pues parece disfrutar ser el centro de atención en redes sociales al presumir su retaguardia con poca ropa.

Esta no es la primera ocasión que la chica crossfit de 23 años de edad publica este tipo de contenido, demostrando que no dudará en impulsar la popularidad de sus colegas modelos en alcanzar un alto número de seguidores; como ya es el caso con la ex chica del clima Yanet García, quien presume tener más de 13.2 millones.

Issa Vegas a final de cuentas, es una exitosa modelo élite en Bang Energy, su gran pasión está ligada al mundo del crossfit, buena alimentación, dedicación a crear rutinas de acondicionamiento físico y nunca dejarse influenciar por los estereotipos de belleza que se ven mucho en Internet.

