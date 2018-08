Iskander celebra 10 años de carrera con nuevo video en Cancún

Iskander celebrará sus 10 años de carrera con un nuevo sencillo con video, el cual se grabará en Cancún y Riviera Maya, teniendo como principal locación al hotel Breathless, que se ubica en Puerto Morelos.

El nuevo tema del cantautor mexicano se titulará ‘Sin Embargo se Apaga el Sol’, y con este se inicia un nuevo ciclo en la carrera del cantante, esto según sus propias palabras del intérprete.

“Ya veníamos calentando con este tema desde hace un tiempo, lo tocamos en vivo en el lunario del Auditorio Nacional en el cierre de la última gira, En estos momentos estamos en un periodo de transición con la disquera. El festejo de los 10 años de carrera arranca con el nuevo sencillo”, nos confesó en exclusiva para LA VERDAD.

El encargado de dirigir este nuevo video es Ernesto Fundora Hernández, con quien el artista trabajó de manera profesional por primera vez, creando así el famoso video 'A Labio Dulce', éxito que catapultó la carrera de Iskander hace una década.

“Se cierra el ciclo ‘De Amor y Raíces’, pero hablando de composición, conservo el nivel de historia pues en eso creo que están hilados todavía los nuevos temas a los que ya había presentado”, dijo el cantante quien también reconoció que no existe un amor para toda la vida.

“Siempre hay un final y ‘Sin Embargo se Apaga el Sol’, tiene un buen final, los tiempos avanzan más rápido y uno tiene oportunidad de vivir varias historias, cada que hay un final hay un nuevo comienzo”, comentó el artista.

¿Cómo van con la espera? Una publicación compartida de IsKaNdEr (@iskanderoficial) el 14 Ago, 2018 a las 6:13 PDT

En comparación al Iskander de antes, el artista se siente seguro de ser una persona más madura pero con la misma esencia de aquel joven que interpreto ‘A Labio Dulce’ en el 2008. “Antes era más nervioso por lo menos importante y estaba tranquilo en los lugares en lo que no debería estar tranquilo pero ahora uno llega más aterrizado y centrado” comentó el cantante.

La canción que viene “Sin Embrago se Apaga el Sol” es el tema más emotivo que he escrito en mi carrera, es un tema en el que me permito sufrir hasta las entrañas y me recupero dentro de la misma canción, no me gustan aquellas historias con un final que no es feliz, para atravesar el dolor hay que vivir”.