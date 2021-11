Isabella Castillo cuenta la verdad sobre su separación con Matías Novoa

El hermoso romance que vivió la linda actriz Isabella Castillo y el galán de telenovelas, Matías Novoa surgió en el 2018 durante las grabaciones de la sexta temporada de "El Señor de los Cielos", fue tan intenso que a finales de 2019 ya estaban casados.

Las fotografías de su boda religiosa llenaron los titulares de los medios y las portadas de revistas y cómo te informamos en La Verdad Noticias la relación de ambos parecía perfecta como en un verdadero cuento de hadas.

Sin embargo, sería el pasado 31 de octubre que a través de sus cuentas de Instagram confirmarían su divorcio; a pesar del gran dolor que mencionaron sentir, agredecieron el tiempo que compartieron juntos y demostraron tener una buena relación.

La versión de Isabella sobre su separación

Según sus palabras fue Matías Novoa quién le expresó a la actriz su deseo de separarse de ella un día normal en el que juntos decoraban su hogar y ahora en una reciente entrevista con "People" la actriz de "El Recluso" reveló más detalles de su separación con el chileno.

Castillo describió la decisión de Novoa fue como "un balde de agua fría" ya que nunca se lo esperó y no sabía como afrontarlo aunque comenta que siempre supo que algo mejor vendría después de esto.

"La enseñanza más grande que me dejó mi matrimonio es tener bien claro lo que quiero y lo que no quiero de una relación y poder identificarlo, a veces nos dejamos llevar por situaciones que no queremos y eso hace que la relación se lacere, sin duda lo más importante es tener comunicación y estar en la misma página los dos", aseguró.

¿Cuántos años tiene Isabella Castillo en Grachi?

A Isabella Castillo se le recuerda con mucho cariño por su actuación estelar en "Grachi" y muchos de sus fans se han preguntado que edad tenía en ese entonces, la respuesta es 17 años; al iniciar el rodaje ella aún era menor de edad sin embargo cumplió su mayoria precisamente dentro de esta famoso programa de televisión.

La cantante, actriz y modelo cubana también ha participado en los programas de la pantalla chica "Malverde: el santo patrón", "Yo soy frank", "El señor de los cielos", "Club 57", entre otros.

