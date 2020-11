Isabel Madow pierde 30 KILOS y lo presume con sexy fotografía en Instagram

A sus 47 años, Isabel Madow luce una figura espectacular, sin embargo, para ella no fue nada fácil lograrla, sobre todo por los desafortunados acontecimientos que vivió en los últimos años; es por ello que ha querido documentar su proceso en sus redes sociales a través de sensuales fotografias.

"Les quiero contar, porque seguramente no lo saben, pero del 2006 al 2008 me operaron 7 veces de quistes hemorrágicos, 4 operaciones fueron de emergencia y en una casi me explota el ovario por un quiste de 8 cm", escribió Isabel Madow en Instagram.

Posteriormente, la modelo vivió su embarazo en 2016, el cual le hizo subir de peso: "En ese momento las hormonas se me fueron al cielo y engordé 30 kilos más el bebé. Entre algunas cosas que me pasaron, me dio preeclampsia”.

Isabel Madow subió 30 kilos después de haber dado a luz.

Isabel Madow presume su nueva figura en Instagram

El hecho de que Isabel Madow subiera 30 kilos de peso provocó que los cibernautas la atacaran despiadadamente, pues debes de saber que la modelo se hizo conocida por poseer un cuerpo espectacular, mismo que presumía en el programa del payaso Brozo, por lo que su evidente cambio físico sorprendió a los caballeros.

“En 4 años sufrí mucho bullying y críticas a mi cuerpo sin piedad, yo sin embargo, me siento muy bendecida y agradecida con Dios por tener a mi bebé y volvería a hacer todo igual sabiendo que él viene", declaró Isabel Madow en una entrevista con los medios.

Isabel Madow vuelve a consagrarse como una de las mujeres más ardientes del espectáculo mexicano.

Gracias a un producto para bajar de peso que Isabel Madow asegura es 100% natural, ahora puede presumir que ha vuelto a lucir muy delgada y curvilínea en las ardientes fotografìas que comparte en Instagram, mismas que reciben cientos de piropos por parte de los caballeros.

"Ya recuperé mi peso y mi salud, que es lo más importante, estar fuerte para mi bebé, sí se puede", comentó entusiasmada la modelo de 47 años de edad.

