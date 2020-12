Isabel Madow muestra las N@LGAS con ardientes mallas negras ¡Videazo!

Isabel Madow muestra las N@LGAS con ardientes mallas negras

Isabel Madow es una de las celebridades mexicanas que han conquistado las redes con sus sensuales poses en las redes sociales y es que presume de una belleza única.

La belleza de 45 años de edad en esta ocasión ha demostrado que sigue siendo una de las mujeres más bellas del espectáculo y es que ha lucido de lo más hermosa en sus redes sociales.

Es por eso que prueba de ello fue la reciente publicación que lanzó en Instagram, plataforma en donde está haciendo ardes la mirada de miles de internautas.

Las nalgas de Isabel Madow

Resulta que por medio de un video se ve a Isabel Madow con lencería en color negro con la cual causó euforia total en redes sociales, pues como muchos saben la actriz tiene tremendo cuerpazo que se roba más de un suspiro.

No es para menos que el video de la celebridad mexicana alcanzara más de 27 mil reproducciones en tan poco tiempo; además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber que a pesar de tener un hijo y haber subido de peso, regresó a su estado natural e incluso mucho más radiante.

Hay que recordar que la artista siempre ha sido considerada una de las mujeres más guapas de la farándula mexicana, ya que siempre ha desatado la locura la cintura que se carga y distinguida por su cabellera rubia.

En la publicación de su Instagram se alcanza a leer una descripción que dice: : Good night world ������ cuéntenme , qué tal su día ? ✍️Los leo �� #me #justme Gracias por seguirme ����❤️ thanks for follow me.

TE PUEDE INTERESAR: Isabel Madow se DESNUDA en Instagram ¡Super Hot!

Cabe destacar que entre los comentarios de sus fans se alcanzan a distinguir los siguientes: "Pues estuve bien gracias a Dios, me alegra volver a ver una foto tuya mi reyna", "Wow eres demasiado hermosa amiga Isabel adow me fascina demasiado su tremendo cuerpazo hermoso que tiene saludos", "Un día lleno de trabajo y es motivan y un incentivo visual el poder admirarte", entre muchos otros.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.