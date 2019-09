Iron Man podría regresar a Marvel tras la salida de Spider-Man

Marvel se ha enfrentado a un gran obstáculo durante las últimas semanas, pues tras el rotundo éxito de ‘Avengers: Endgame’ la empresa recibió un enorme golpe al perder a su héroe más nuevo, hablamos claro de Spider-Man.

Con la partida de héroes como Iron Man y el Captain America, el universo cinematográfico de Marvel esta en riesgo después de que su contrato con Sony Pictures por Spider-Man se revocó y el héroe volvió a su antigua casa.

Ante tal acción Marvel tendría que recurrir a medidas extrañas para poder mantenerse a flote, y aparentemente ya tienen planeado traer de vuelta al heroico Tony Stark.

¿Iron Man revivirá?

Aparentemente hay rumores del posible regreso de Robert Downey Jr. como el poderoso Iron Man, pues se dice que Marvel ya se encuentra en platicas con el actor para hacer un nuevo trato para su retorno.

Aunque este rumor se confirmara y el héroe regresara al MCU no volvería en la forma que esperamos, pues el actor ha anunciado su retiro desde hace un tiempo, aunque ya se sabe como podría estar presente en el mundo de los vivos nuevamente.

Volverá como el mentor de una nueva heroína

Con motivo de respeto por el enorme sacrificio que hizo para salvar al universo de Thanos, Tony Stark no regresará como lo conocemos, sino que una posible opción seria tenerlo de vuelta como una inteligencia artificial.

Su regreso podría ser en una nueva serie en la fase 4 del MCU ya que podríamos ver el estreno de ‘Ironheart’ una heroína llamada Riri Williams que construyó su propia armadura Iron Man y funciona con la ayuda de un holograma de Tony Stark en inteligencia artificial.

Aunque esta es la teoría más fuerte también podría volver en la serie ‘What If?’ ya que incluso se especula que en esta misma serie podríamos ver de nuevo al Captain America, aunque por el momento no se ha confirmado ni desmentido el hecho.

