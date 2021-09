Iron Maiden regresa con su nuevo álbum Senjutsu

Tras seis años de haber lanzado su último álbum de estudio, Iron Maiden regresó más recargado que nunca con su nuevo álbum “Senjutsu”, el cual se encuentra disponible en todas plataformas musicales desde este viernes 3 de septiembre y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Y es que en las últimas semanas la banda de heavy metal británica se convirtió en tendencia en redes sociales por el estreno de su sencillo “The Writ of the Wall”, el cual acompañó de un interesante video futurista animado.

La banda dio a conocer a inicios de 2019 que ya había grabado su nuevo álbum de estudio en París, bajo la producción de Kevin Shirley, sin embargo tras retrasos por la pandemia fue hasta este 2021 el lanzamiento del álbum.

Álbum Senjutsu de Iron Maiden

Senjutsu se trata del decimoséptimo álbum de estudio de la banda británica, el segundo disco doble de larga duración y cuenta con 10 canciones. En total son 84:53 minutos de música, distribuidos en sencillos de entre 7 y 4 minutos de duración.

La portada del nuevo álbum fue diseñada por Mark Wilkinson y presenta a Eddie ataviado con un traje samurai. Otra de los puntos curiosos es que casi en su totalidad fue escrito por el líder de la banda Steve Harris.

En su nuevo proyecto la banda británica nos presenta narrativas político sociales, aunque no es conceptual, pero en su mayoría enfoca las temáticas de las canciones como grandes batallas japonesas.

Cabe señalar que previo al lanzamiento oficial de este viernes, la banda publicó dos sencillos “The Writ of the Wall" y "Stratego”, mismos que forman para de este nuevo álbum que a pocas horas de su lanzamiento ha sido todo un éxito.

¿Cuántos discos de estudio tiene Iron Maiden?

Integrantes de la banda británica

La banda fundada en 1975 por el bajista Steve Harris cuenta con 17 álbumes de estudio, 12 álbumes en directo, 7 álbumes recopilatorios, 4 EP, 41 sencillos, 19 álbumes de video y 37 videos musicales.

El nuevo álbum de Iron Maiden está disponible en las app streaming pero también en las redes sociales de la banda. Da clic aquí para escuchar el álbum Senjutsu de Iron Maiden completo.

