Irma Serrano "La Tigresa" regresa triunfal al Teatro Fru Fru

Irma “La Tigresa” Serrano, conocida vedette del cine, televisión y teatro mexicanos, reapareció en la escena pública con motivo de su celebración por sus 86 años.

La Tigresa celebra sus 86 años con compañeros artistas

La intérprete de música ranchera, consagrada como un icono en la década de los 60´s, asistió a una fiesta sorpresa en el teatro Fru Fru en la ciudad de México, donde varios de sus compañeros del mundo del espectáculo se reunieron para celebrar un año más de vida de la también actriz, Irma Serrano.

En la celebración estuvo acompañada de otras grandes de la escena artística de México, y amigas cercanas de la ex vedette, como fue el caso de la cantante Laura León y la actriz, María Victoria.

La intérprete de “Suavecito, Suavecito”, Laura León y la actriz de "Cucurrucucú Paloma", María Victoria, de 67 y 86 años de edad, respectivamente, se mostraron muy entusiasmadas por la celebración en honor de la talentosa, Irma Serrano.

En la fiesta también estuvieron presentes personalidades como el estilista, Alfredo Palacios y muchas más.

Aunque cumple 86 años, Irma Serrano asegura que se siente más viva que nunca y que la edad no es importante para ella.

“Estoy vivita y coleando, no quiero pensar en que me voy a ir un día, ¿para qué? Yo no quiero pensar en morir, que flojera [...] Yo no me considero vieja, pienso vivir más de lo que me corresponde”, dijo la estrella de los escenarios de 1960.

Además de las celebraciones por su 86° aniversario de vida, “La Tigresa”, fue la encargada de la reinauguración del Teatro Fru Fru, donde salió a escena en numerosas ocasiones y al que regresó vistiendo un apantallante traje dorado y su larga cabellera negra en estilo libre.

El Fru Fru e Irma Serrano, una historia de arte y música

El Teatro Fru Fru en la ciudad de México, tiene una larga historia de más de 100 años. Inaugurado por primera vez en 1899 con el nombre “Teatro Renacimiento”, recibió su nombre actual en 1973.

Durante su carrera, Irma Serrano dominó el escenario Fru Fru en numerosas ocasiones; ahora protagoniza un regreso triunfal al ser recibida por una serie de fotografías que muestran momentos cumbre de su trayectoria.

