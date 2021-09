Irma Dorantes arremete contra Omar Chaparro por imitar a Pedro Infante

Irma Dorantes considera que ningún imitador tiene el talento que tenía su fallecido esposo Pedro Infante, por lo que arremetió contra el actor Omar Chaparro quien hace un tiempo hizo una película inspirada en el “Ídolo de Guamúchil”.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Irma, quien fue pareja sentimental del famoso actor y cantante, mencionó que no le agradó la cinta “Como caído del cielo” que protagonizó Chaparro.

“¿Qué es eso? Caída al infierno ¿cuánto duró? ¿Qué hicieron? Hay miles de imitadores, qué maravilla, pero ¿Cómo? A mí no me gustaría si lo hacen, pero no lo puedo evitar tampoco”, dijo Irma Dorantes, quien fue la última esposa de Pedro Infante, aunque su matrimonio no fue legal, ya que él nunca se divorció de su primera esposa.

Irma Dorantes no fue la única en criticar a Omar Chaparro

La actriz Irma Dorantes no fue la única que criticó Omar Chaparro por su película "como caído del cielo", ya que dio una entrevista al programa en donde comentó que cuando salió dicha producción de Netflix recibió muchos comentarios negativos, ya que consideraban que no era el indicado para interpretar a Pedro Infante.

“Cuando se estrenó Como caído del cielo salieron muchas críticas de cómo le iba a hacer de Pedro Infante y luego esa misma gente decía que wow que me callaste la boca y ahí viene la satisfacción de que estoy haciendo las cosas bien”, declaró el actor.

Omar Chaparro aún no responde a los comentarios de Dorantes

Chaparro protagonizó una cinta inspirada en Infante/Foto: Caras

Hasta el momento, Omar Chaparro no ha reaccionado a las declaraciones que hizo sobre él Dorantes, actriz que conoció a Pedro Infante cuando trabajaron juntos. Los actores se casaron en 1953 hasta el 15 de abril de 1957, día en que murió el cantante.

Como hemos dicho en La Verdad Noticias, el actor y cantante Pedro Infante sigue siendo recordado por el público y sus grandes amores como lo fue Irma Dorantes, a pesar de que murió hace más de 60 años.

