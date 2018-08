Irlanda Valenzuela conquistará la Feria Nacional del Globo 2018.

Irlanda Valenzuela compartirá escenario con grandes exponentes de la música actual en el próximo Festival del Globo a celebrarse en Jojutla, Morelos el 20 de octubre.

En una entrevista exclusiva realizada por el reportero de este diario, la joven quien saliera y se volviera famosa por su participación en el programa Pequeños Gigantes en el 2012 y recientemente en La Voz México en el equipo Maluma.

“Estoy muy emocionada ya quiero que sea 20 de octubre, ya quiero participar en el festival del globo, el estar con las estrellas del momento y estoy muy agradecida por la oportunidad”.

Hay algo más inexplicable como su mirada�� Una publicación compartida de Irlanda Valenzuela (@irlandavc99) el 15 Jul, 2018 a las 3:36 PDT

La baladista aseguró que en esta ocasión el show que presentará será algo diferente y más movido a lo que su público está acostumbrado, “En este show haré algo diferente, un show más movido, moderno, voy a experimentar algo diferente por eso estoy muy emocionada”, aseguró.

Actualmente la joven está promocionando un cover que se ha virilizado en cuestión de días, se trata del tema, ‘La Llorona’, el atuendo utilizado para este exitoso clip fue uno al estilo de Frida Kahlo, esto aunado a la potente voz de la joven ha servido de despegue.

“Me encanta Frida Kahlo”, es muy representativo del país, y siempre he sido admiradora de Frida y siempre había querido vestirme como ella y me dije esta es la ocasión, a parte tenemos rasgos, no me caracterice sólo me vestí”.

Además nos momento que ya está trabajando en su nuevo sencillo, nos dijo que es una balada desgarradora, que es donde se siente muy bien musicalmente hablando. “Ya estamos grabando el tema inédito con el gran Poncho Arocha, quien le ha escritos canciones a Yuri, Yuridia, Reik, entre otros, por lo pronto saque La Llorana”, comentó la joven.