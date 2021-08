Iris Apfel cumple 100 años, ¿quién es y por qué es tan conocida?

Este 29 de agosto, Iris Apfel cumple 100 años, nació en Nueva York y logró conquistar a todo el mundo con su forma de vestir única y particular, además su seguridad y audacia la ha convertido en un ícono de la moda y del interiorismo.

Es reconocido por llevar tonos más vibrantes en un impecable makeup, en prácticamente todas las fotografías aparece sonriendo y con sus peculiares gafas: su sello emblemático.

En La Verdad Noticias hemos hablado en muchas ocasiones sobre moda, por citar un caso, cuando Balenciaga lanzó suéter roto y deshilachado a un costo exorbitante, pero en esta ocasión no hemos venido a hablar de una marca, sino de una mujer.

Iris Apfel cumple 100 años

Junto a su esposo Carl Apfel crearon la marca Old World.

Carl Apfel fue su esposo con quien estuvo casada desde 1948 hasta 2015, pero además de ser su compañero de vida juntos recorrieron todo el mundo buscando texturas, colores y tradiciones de cada país para añadirlos a su trabajo.

Ambos crearon la marca Old World Weavers y se convirtieron en exitosos decoradores de interiores, llegando a ser los asesores de nueve presidentes de los Estados Unidos.

A partir de que se descubriera su hipnótico atractivo en una exposición de su colección en el MET de Nueva York en 2005, las revistas y marcas de moda han puesto sus ojos en ella. Todas las firmas y editoriales buscan colaborar con Apfel y hacer campañas, “Acabo de convertirme en estrella geriátrica” es como Iris bromea al respecto.

Iris Apfel cumple 100 años y ha sido la pionera en el arte de combinar piezas de bazar con prendas de firma. Dior, Versace o Lanvin son algunas de sus casas favoritas y con las que combina con collares africanos. Y como ella lo confesó alguna vez, es posible que su savoir faire sea llevar ropa atemporal, lo simple, lo que puedas llevar mucho tiempo.

Iris Apfel cumple 100 años pero lanza nueva colección

Con 100 años, Iris Apfel decidió lanzar una nueva colección de lentes.

Para inmortalizar su legado y cumpleaños número 100, decidió sacar una colección de lentes con la firma Zenni Optical. Apfel estrena una línea llamada The Iris Apfel Zentennial Collection, con 100 lentes inspirados en su estilo.

La nueva colección de lentes serán oversized, redondos, de colores llamativos y tendrán diferentes prints. Los lentes son el accesorio que Iris nunca deja de lado, para ella las gafas pueden hacer un atuendo e inspiran o terminan todos los looks.

“Solo tienes un viaje, y el presente es lo único que tenemos. El pasado no regresará, y el futuro todavía no está aquí. Así que vive cada día como si fuera el último. No veo nada malo con una arruga. Es una especie de insignia de coraje”, dijo Iris Apfel

Para quienes quieren saber sobre Iris Apfel, está su Instagram, y es que además de ser fashionista de corazón, Iris siempre nos ha dejado lecciones importantes por aprender, una manera de vivir la vida de forma divertida y alegre.

