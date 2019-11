Irina Shayk sin Photoshop y en sus peores fachas (FOTO)

No es una sorpresa que Irina Shayk sea considerada como una de las mujeres más bellas del mundo, pues a sus 33 años de edad cuenta con unos atributos físicos envidiables que cualquier jovencita desearía tener.

Y es que la sensual mujer sigue dedicándose de lleno al modelaje, pues algunas revistas y marcas de ropa aún la llaman para ser quien modele sus prendas, pues consideran que Irina Shayk tiene rasgos exóticos que aportan un toque único a sus campañas publicitarias.

En ese sentido, la ex de Bradley Cooper ha demostrado que el divorcio no es una excusa para tirarse a llorar, y, por el contrario, se ha dedicado a su trabajo al 100 por ciento, y esto es visible a través de su cuenta de Instagram, donde no deja de compartir fotografías de las editoriales y pasarelas en las que está participando.

Irina Shayk

No obstante, la modelo rusa es el claro ejemplo de que una fotografía en redes sociales comparada con su aspecto en primera persona dista mucho de la realidad, ya que como usted sabrá, el photoshop es una herramienta obligatoria para retocar las fotografías de las celebridades.

Te decimos esto ya que una fotografía de Irina Shayk está rondando por Internet, donde se ve a la modelo caminando por las calles de Nueva York con las peores fachas que hasta hacían dudar si se trataba de ella, o quizá lo hizo a propósito para pasar desapercibida.

Irina Shayk

En la instantánea se puede ver a Irina Shayk con un peinado sencillo de tranza, unos lentes grandes y oscuros que cubrían gran parte de su rostro, además de un suéter viejo con pantalones de mezclilla holgados que no favorecían su figura.

Y es que no son precisamente pocos los que consideran que estos jeans le quedan fatales. De hecho, sus detractores han aprovechado esta imagen para, una vez más, poner en cuestión las famosas curvas de Irina Shayk.

Y claro, para complementar estas críticas, sus detractores no han hecho otra cosa que hacer circular también varias imágenes en las que se aprecia cómo, tras algunos retoques de Photoshop, las caderas de la modelo sí que tienen el volumen que en estas imagen no parecen tener.

MIRA LA POLÉMICA IMAGEN DE IRINA SHAYK

Irina Shayk sin Photoshop y en sus peores fachas (FOTO)

QUIZÁ TE INTERESE: Irina Shayk es VENGADA por usuarios Instagram en contra Lady Gaga

Únete a nosotros en Instagram