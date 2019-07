Irina Shayk, la ex de Bradley Cooper, luce más sensual que nunca pese a divorcio

No es una sorpresa que Irina Shayk es considerada una de las mujeres más bellas del mundo, pues cuenta con unos atributos físicos envidiables a sus 33 años de edad. Y es que sigue dedicándose de lleno al modelaje, pues algunas revistas y marcas aún la llaman para ser quien modele sus prendas.

En ese sentido, la ex de Bradley Cooper ha demostrado que el divorcio no es una excusa para tirarse a llorar, y, por el contrario, se ha dedicado a su trabajo al 100 por ciento, y esto es visible a través de su cuenta de Instagram, donde no deja de compartir fotografías de las revistas en las que está participando.

La más reciente fotografía publicada en su Instagram ha causado furor pues se ve a la modelo rusa, Irina Shayk, mostrando sus atributos, en una foto con temática veraniega, la cual formará parte de la edición de Vogue Spain.

En la foto se ve portando un traje de dos piezas, con medias y zapatos de tacón, que han provocado suspiros entre los internautas.

La imagen ya alcanzó más de 90 mil likes en Instagram, y comentarios de fanáticos que reconocen que es hermosa, e incluso tachan a Bradley Cooper de no saber lo que está dejando ir.

En otra fotografía, también publicada este 19 de julio, se observa a Irina Shayk portando un diminuto traje de baño que deja al descubierto su abdomen, pero lo que hizo la fotografía más sexy, es que la modelo utilizó un saco ejecutivo para posar a la cámara. La imagen alcanzó los 308 mil likes a tan solo un par de horas de haberse subido.

No cabe duda que Irina Shayk está utilizando el trabajo como un medio para superar su divorcio, pero además para presumir que pese al mal momento, sigue luciendo más sensual que nunca.