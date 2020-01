Irina Shayk confesó lo difícil que es su vida tras separarse de Bradley Cooper

Irina Shayk y Bradley Cooper estuvieron juntos durante cuatro años, de su matrimonio nació su hija Lea de Seine, quien ahora tiene dos años. Sin embargo, a pesar de haber tenido una sólida relación, la pareja anunció su divorcio en junio del 2019; las razones no fueron muy públicas, sin embargo, se rumoró que la ruptura se debió a una infidelidad que cometió Bradley.

Ya han pasado varios meses desde su separación, por lo cual, la modelo Irina Shayk de 34 años, por fin ha revelado cómo ha tenido que sobrellevar su divorcio con el actor Bradley Cooper de 45 años. En la reciente publicación de la revista British Vogue, Irina Shayk fue la modelo de portada, y dentro de las páginas de la revista, la ex esposa de Bradley Cooper habló por primera vez de su ruptura con el actor.

La modelo afirmó que no la ha pasado nada bien desde que se separó de Cooper. Incluso afirmó que han existido ocasiones donde siente que es demasiado para ella tener que ser una madre soltera y una mujer trabajadora.

“Es muy complicado encontrar el equilibrio entre ser una madre soltera y una mujer trabajadora que se gana la vida”, declaró la modelo de 34 años.

“Todavía hay días en los que me levanto pensando en que no sé qué hacer porque creo que me estoy haciendo pedazos”, expresó Irina Shayk.

Irina Shayk en portada de British Vogue

Irina Shayk aún está aprendiendo a vivir sin Bradley Cooper

La ex de Bradley Cooper, afirmó que aún hay días en los que le es muy complicado iniciar, ya que aún sigue aprendiendo cómo vivir sin su ex pareja. Sin embargo, Irina Shayk explicó a British Vogue que aún tiene cariño por su ex marido, ya que a pesar de la ruptura, vivió buenos momentos con Cooper.

“Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tu ofreces lo mejor de ti. Es así como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen porqué ser una gran pareja (...) En cualquier caso, hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin Bradley es un terreno nuevo para mí”, concluyó Irina Shayk en su entrevista.

También te puede interesar: ¿Lady Gaga la tercera en discordia entre Bradley Cooper e Irina?

El rumor más intenso y grande que se creó alrededor de la ruptura de Bradley Cooper y la modelo Irina Shayk, fue que Cooper tuvo un amorío clandestino con la cantante y actriz Lady Gaga, con quien colaboró en la famosa cinta “A Star Is Born”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.