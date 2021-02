Irina Baeva y el coqueto outfit rosa que enloqueció a sus fans

Desde que Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su compromiso, los internautas han seguido muy de cerca las publicaciones de la actriz rusa, quien además de dejar muy enamorado a su prometido, también sus seguidores han apreciado la belleza de la famosa.

No es ningún secreto que además de ser actriz, es una chica fitness, pues le fascina ejercitarse para lucir un cuerpazo envidiable, y en su más reciente fotografía que subió a su perfil social dejó en claro que luce un físico envidiable, que ha logrado impactar a varios.

La novia de Gabriel Soto logra arrancar varios suspiros y no hay quien se resista en enviar a Irina Baeva mensajes halagadores; los usuarios han expresado que es una mujer muy bella y hermosa, aunque también tiene muy buen gusto al vestir.

Irina Baeva luce su belleza en Instagram

Irina Baeva enamora a sus fans de Instagram

A través de su perfil social, la novia del galán de telenovelas, no pierde el tiempo a la hora de ejercitarse, incluso durante el fin de semana no desaprovecha ni un solo día para realizar sus rutinas de ejercicios y lo hace usando looks deportivos muy coquetos.

En aquella instantánea que subió a Instagram, se aprecia a la actriz rusa posar desde la cama de su habitación con un outfit en color rosa, el atrevido conjunto de dos piezas resaltó su diminuta cintura y qué decir de su abdomen de acero, que dejó en shock a sus seguidores.

Diversos seguidores reaccionaron a la fotografía, pues no hay que negar que la prometida de Gabriel Soto posee un cuerpazo espectacular a sus 28 años de edad y además le fascina lucir a la moda; cada vez que tiene la oportunidad, presume sus diferentes looks.

Irina Baeva cuenta con más de 3.1 millones de seguidores en Instagram y la gran mayoría de sus fotografías han dejado sin aliento a sus seguidores, debido a que la actriz de telenovelas disfruta compartir sus diferentes outfits para cada ocasión especial.

¿Te gustó el conjunto en color rosa que modeló la famosa? Déjanos tus comentarios en La Verdad Noticias.

