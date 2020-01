¡Escándalo! Irina Baeva y Gabriel Soto se PELEARON por culpa de Geraldine Bazán

Irina Baeva y Gabriel Soto se PELEARON por culpa de Geraldine Bazán

Gabriel Soto e Irina Baeva no han parado de dar de que hablar, pues las polémicas con su ex esposa Geraldine Bazán no parecen tener fin, pues a pesar de que ellos afirmen que tienen un noviazgo estable, diversos factores hacen tambalear sus declaraciones.

Hace poco por medio de una amiga cercana de la pareja, reveló a la revista TVNotas que los actores sostuvieron un pleito por culpa de Geraldine Bazán, la exesposa de Gabriel Soto, ya que según la informante, Geraldine no ha dejado su rencor atrás por su separación y ha tratado de múltiples formas de dañar a su exmarido y su novia Irina Baeva..

Resulta que la amiga de la pareja explicó que Baeva ha tratado de ser comprensiva con la situación de Soto, pues entiende que a pesar de estar divorciado sigue siendo el padre de sus hijas y no debe alejarse de ellas; ya que cuando Gabriel y Geraldine se divorciaron estipularon en su documento que ambos estarían para sus hijas, podrían ponerse de acuerdo para tomar decisiones sobre las menores e incluso convivirían en eventos.

En esta ocasión al parecer, a Geraldine le molestó que Irina pasara tiempo con sus hijas y ellas la aceptaran, por lo que comenzó a llamar a su exmarido por cualquier excusa: “Con el pretexto de que las niñas estaban con Gabriel, grabando escenas para la telenovela, Geraldine le llamaba a Gabriel para todo, casi casi hasta para saber si estaban bien abrigadas, y eso no le pareció a Irina, pues creía que sólo lo hacía para molestar”.

Pero eso no se ha quedado ahí, pues Irina Baeva externó su enojo a Gabriel, quien le explicó que debía contestar los mensajes y llamadas de su exesposa porque estaba en su derecho de preocuparse por las niñas, hecho que Irina Baeva no soportó este tipo de respuesta y en una ocasión llegó a gritarle a Gabriel por no comprender qué buscaba Geraldine si sus hijas se encontraban bien.

Por su lado el actor Gabriel Soto le explicó que le habló por asuntos escolares y que no tenía intenciones de volver con su exesposa, pero Irina solo se enfadó más y le dijo que creía que lo hacía para separarlos, por lo que la actriz empeoró la situación y le recordó que ella era joven y muy guapa, además de que podría tener al hombre que quisiera, por lo que pidió a Gabriel que escogiera entre ella o su exesposa.

