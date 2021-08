Irina Baeva y Gabriel Soto, hartos de los chismes sobre su relación

Irina Baeva y Gabriel Soto acudieron a un evento en apoyo a la lucha contra las adicciones que fue realizado en el Estado de México. Una vez ahí, la pareja le confesó a los medios de comunicación presentes que ya están hartos de los chismes que inventan sobre su relación, la cual es considerada una de las más polémicas de la farándula.

Sin dejar de presumir que su romance se encuentra en su mejor momento, el actor y ex esposo de Geraldine Bazán dejó en claro que ahora ya no se toman a pecho los rumores que circulan acerca de ellos y entienden que todo se debe a que son figuras públicas.

“Ya estamos medio acostumbrados, es parte dé, y bueno, pues así es, y desgraciadamente hay muchos medios amarillistas que les gusta nada más inventar chisme, chisme y chisme, pero bueno, finalmente sabemos que es parte de ser figura pública”, declaró el actor de 46 años de edad.

Para finalizar, Gabriel Soto, quien recientemente ganó una millonaria demanda contra la revista TVNotas, aseguró que a él solo le importa que le vaya bien en la vida: “Mira, mientras estemos bien nosotros, mientras tengamos salud, mientras estén mis hijas, mientras haya trabajo y todo lo demás, ahora sí, que hablen”.

Escucha las declaraciones del actor a partir del minuto 17:18.

Ella se niega a hablar de Geraldine Bazán

La actriz rusa se niega a hablar de la ex mujer de su hoy prometido.

Mientras tanto, la actriz Irina Baeva dejó en claro que no piensa hablar de Geraldine Bazán ni de los rumores que aseguran que su prometido busca anular su matrimonio con ella. Además, considero que son absurdas todas aquellas afirmaciones que salen al respecto de su vida y de su relación.

“Prefiero no decir absolutamente nada porque es tan absurdo, es tan fuera de lugar que la verdad es que no tengo ninguna necesidad, ni ningún interés, ni ganas tampoco de estar comentando y dándole más carnita a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad”, fue la tajante respuesta de la novia de Gabriel Soto.

¿Cuándo se casa Irina Baeva?

La boda religiosa de Irina y Gabriel no podrá llevarse a cabo por culpa de Geraldine Bazán.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos meses que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su compromiso a través de las redes sociales. De acuerdo a las declaraciones de la actriz, el enlace podría celebrarse a finales del 2021. Sin embargo, ha trascendido que ella no podrá casarse con el actor por la iglesia.

Fotografías: Redes Sociales