¡Irina Baeva y Gabriel Soto anuncian la llegada de un nuevo integrante a su familia!

A pesar de que ha pasado casi un año desde que se dio a conocer la traición de Gabriel Soto con la actriz rusa Irina Baeva, misma que fue la causante de su divorcio, el tema sigue siendo tendencia entre sus seguidores, quienes aún no superan la traición y el mal momento que el actor le hizo pasar a su ex esposa Geraldine Bazán.

Recordemos que la pareja fue captada en Miami en una situación bastante comprometedora, razón por la que semanas después decidieron dar a conocer su noviazgo.

Sin embargo, a pesar de las constantes críticas que ha recibido la pareja, Irina Baeva y Gabriel Soto continúan disfrutando de su fogosa relación sentimental, pues así lo ha expresado en las redes sociales.

La realidad es que la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva está más sólida que nunca y muestra de ello es que ya no ocultan para nada su amor, a como en un principio lo hacían, pues les daba temor la reacción de la gente; no obstante, parecen ya estar acostumbrados a la polémica, por lo que no tiene caso seguirse acomplejando.

Ahora, el galán mexicano y la actriz rusa dejaron a todos con la boca abierta al dar a conocer que planean llevar su romance al siguiente nivel, ya que un nuevo miembro se agregará a la familia que comenzaron a conformar.

Irina Baeva aprovechó su cuenta de Instagram para presentar al nuevo integrante de su hogar. Se trata de una cachorrita a la cual nombraron ‘Mamba’. La actriz compartió en sus Stories una foto de su adorable mascota con la leyenda:

“Life’s better with dogs” (La vida es mejor con perros)”.

Por su parte, Gabriel Soto retomó en sus propias historias de Instagram esta publicación escribiendo “Nuestra Mamba” y etiquetando de vuelta a su guapa novia Irina Baeva.

Esta agradable llegada ocurre poco después de que los dos famosos dejaran entrever en sus redes sociales que se podrían haber dado un paso importante en su relación al mudarse juntos, sin embargo, no lo han confirmado de forma oficial.

