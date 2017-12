Irina Baeva y Gabriel Soto filtran fotos comprometedoras

Irina Baeva de 25 años de edad y Gabriel Soto de 42 años de edad están envueltos en una polémica por unas fotos filtradas donde se puede apreciar que Gabriel Soto paso la noche en casa de Irina Baeva.

Sin embargo Gabriel Soto niega que ella sea el motivo de su separación con Geraldine Bazán.

"Aquí se están tratando de encontrar culpables, Irina Baeva no tuvo ni tiene nada que ver en mi separación con Geraldine, y no hay terceras personas. Ese no fue el motivo de mi divorcio" aclara Gabriel Soto