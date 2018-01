¡Irina Baeva super hot! comparte candentes fotos en bikini en las playas de Cancún

Irina Baeva inició el año en las playas de Quintana Roo, la actriz del momento compartió en redes sociales como inicio este 2018. La actriz se hospedó en el hotel Breathless Rivera donde pasó los últimos días del 2017 en compañía de amigos.

A pesar del recién escándalo donde fue vinculada sentimentalmente con Gabriel Soto, la actriz compartió fotos en su cuenta de instagram, en donde cautivó a más de 780 mil fans con diminutos bikinis disfrutando de las playas del Caribe mexicano.

En una de las fotografías, compartió un mensaje a todos aquellos que afirmaron que tuvo un romance con Gabriel Soto, siendo la culpable de la separación de Geraldine Bazan:

Para todos los curiosos que supusieron, especularon, chismearon, opinaron y hasta criticaron algo que ni siquiera sabían "shame on you".

vivan y dejen vivir la vida es una, no la malgasten en cosas que no. bendiciones para todos!