Irina Baeva: sufrí mucho cuando me señalaron como ‘la amante’ de Gabriel Soto

Como usted recordará, Irina Baeva y el actor Gabriel Soto protagonizaron una fuerte polémica tras darse a conocer que ambos habían iniciado un romance cuando el famoso aún estaba casado con la actriz mexicana Geraldine Bazán.

Ante la revelación de semejante noticia, durante meses los cibernautas se dedicaron a ofender cruelmente a Baeva por haber sido la tercera en discordia que destruyó el matrimonio de Geraldine.

A pesar de que en un inició todo se había manejado como un rumor, fue la misma Geraldine Bazán quien se encargó de contar su versión de la historia a través de su canal de YouTube, donde relató cómo se dio cuenta de que Gabriel Soto le estaba siendo infiel con Irina Baeva.

Ante estas declaraciones, la actriz rusa respondió a través de sus historias de Instagram, negando rotundamente que haya iniciado su relación con el actor mientras él estaba casado, versión que ha sostenido hasta el momento.

Recientemente, Irina Baeva acudió a una plática sobre ‘empoderamiento femenino y prejuicios de género’, haciendo consciencia sobre lo necesario que es que las mujeres dejen de atacarse entre ellas mismas, para que de la mano se luche por la igualdad y el respeto para las féminas.

Fue durante esa conferencia, cuando la rusa mostró su lado más vulnerable al contar todo lo que sufrió cuando se dio a conocer su relación con Gabriel Soto, pues inmediatamente se le juzgó y calificó como una mala persona que había destruido un matrimonio, y que muy por el contrario, a él nadie lo criticó ni atacó como lo hicieron con ella.

Fue así como Irina Baeva contó ante el público presente:

“Para él no hubo consecuencias, pero en cuanto a mí, me convertí en una fácil, una pu$&, una rompe hogares, etc. Simplemente por ser rubia y salir en telenovelas la gente piensa que yo me acuesto con los productores para conseguir un papel. Todo esto sin tan siquiera conocerme”.

La actriz rusa invitó a las mujeres a superar los prejuicios, gozar el hecho de ser mujer sin querer competir con los hombres, pero sí luchar por los mismos derechos, dejar de preocuparse por el qué dirán y siempre luchar por conseguir sus sueños.

