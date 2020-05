Irina Baeva sorprende con rutina al estilo Yanet García ¡tremenda!

Irina Baeva logró dejar sin aliento a sus seguidores en Instagram y a varios internautas al compartir una candente rutina de ejercicios para conseguir unos glúteos de acero como los de Yanet García. Una rutina donde la actriz rusa demostró su excelente condición física.

Recordemos que Irina Baeva ganó popularidad en nuestro país gracias a su participación en diferentes telenovelas mexicanas, donde uno de sus últimos trabajos fue junto a su pareja Gabriel Soto en el melodrama de Televisa “Soltero con hijas”.

Y ahora la actriz rusa nos ha demostrado que tiene un gran talento como entrenadora fitness compartiendo algunas de sus mejores rutinas para mantenerse en forma desde casa, sobre todo la zona de los glúteos.

Irina Baeva sorprende con rutina al estilo Yanet García

Y si vamos hablar sobre glúteos no podemos negar que la primera persona que se nos viene a la mente es Yanet García, conocida también como la ex chica del clima. Pues no hay duda que su retaguardia es sumamente apreciada en el mundo de las redes sociales

Incluso Yanet García ha obtenido una gran popularidad en Instagram justamente por compartir algunos de sus mejores tips y rutinas de ejercicios para mantenerse en forma; sin embargo no podemos negar que Irina Baeva ha resultado ser una excelente contrincante para la ex chica del clima.

¡Glúteos de oro!

Mediante un par de historias en su cuenta de Instagram la actriz rusa compartió algunos ejercicios que ella realiza para mantener una retaguardia envidiable, incluso su pareja Gabriel Soto no pudo resistirse a la flamante figura de la artista de 27 años.

Te puede interesar Mira la foto de Irina Baeva que ha conseguido más de 65 mil likes ¡Hermosa!

Con más de 2.7 millones de seguidores en Instagram era de esperarse que estos videos de Irina Baeva causarían un gran alboroto en la plataforma, donde varios internautas han señalado que la actriz posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula mexicana.