Irina Baeva se presume triste en Instagram ¿Culpa de Gabriel Soto?

Irina Baeva compartió un nuevo par de fotografías en su cuenta de Instagram para presumir las merecidas vacaciones que disfrutó desde un lujoso hotel ubicado en la Riviera Maya. Sin embargo, algunos fans aseguran que la actriz ya no puede ocultar la tristeza y más de uno culpa a Gabriel Soto.

En la imagen podemos ver a la actriz de origen ruso posar sentada a la orilla de la alberca mientras modela un cómodo atuendo que demuestra su buen gusto por la moda. No obstante, es posible observar que ella no sonríe ante la cámara, lo cual muchos han interpretado como una señal de que no la está pasando nada bien.

Cabe destacar que algunos cibernautas aseguran haber analizado las últimas fotografías que la prometida de Gabriel Soto ha compartido en su perfil oficial y descubierto que ya no sonríe como solía hacerlo antes de que los rumores de una separación se hicieran parte de su vida cotidiana.

Su romance con Gabriel Soto llegó a su fin

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Irina Baeva y Gabriel Soto iniciaron su romance entre rumores de infidelidad por parte de ambos hacia Geraldine Bazán, quien en aquel entonces era la esposa del actor mexicano y la madre de sus dos hijas.

Pese a las críticas y polémicas, la pareja continuó su historia de amor e incluso llegaron a comprometerse. Sin embargo, en los últimos meses han sido perseguidos por rumores de separación e incluso se dice por ahí que Gabriel Soto busca darse una nueva oportunidad en el amor junto a Sara Corrales.

¿Qué edad tiene Irina Baeva?

Irina Vitalevna Baeva, conocida simplemente como Irina Baeva, nació el 25 de octubre de 1992, por lo que ahora tiene 30 años de edad. Recordemos que la actriz nacida en Moscú, Rusia se mudó a México en 2012 para probar suerte en el mundo de la televisión y su primera oportunidad llegó al formar parte del elenco de ‘Muchacha Italiana Viene a Casarse’.

