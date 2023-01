Irina Baeva se niega a devolver el anillo de compromiso a Gabriel Soto

/img/2023/01/04/irina_baeva_anillo_devuelve_crop1672841746775.jpg

A principios del 2021 te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaban su compromiso a través de románticas publicaciones en Instagram, mismas que desataron todo tipo de comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la pareja no dejaba de posponer su boda, lo cual desató rumores de una posible ruptura amorosa. Hoy en día, ellos son perseguidos por la prensa, quienes ansían saber lo que ocurre en realidad dentro de su relación.

Fue a principios del 2021 cuando la pareja anunció su compromiso pero su boda nunca se llevó a cabo.

Mucho se ha dicho que Gabriel Soto fue quien puso fin a su historia de amor debido a la poca química que ya existía entre ellos y al nulo interés de ella por tratar a sus hijas, además de que se rumora que ahora busca conquistar a la actriz Sara Corrales. Por su parte, se asegura que la actriz rusa no desea que su separación se haga pública.

Irina Baeva se quiere quedar con el anillo de compromiso

Flor Rubio confirmó en Venga La Alegría que la pareja ha puesto fin a su romance pero que la actriz rusa se niega a devolver el anillo de compromiso y lo sigue usando: “La relación terminó pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso que sabemos sí se lo han pedido pero ella no lo quiere regresar”.

Ante dicha situación, la conductora de VLA le aconsejó a Irina Baeva que si no quiere devolver el anillo que no lo haga pero que no lo use si sabe que el compromiso ya no existe y menos para fingir que su relación va de maravilla: “Igual no lo regresa pero que ya no lo use, que no lo use, si ya no tienes el compromiso te quitas el anillo y no pasa nada”.

Escucha las declaraciones a partir del minuto 27:40.

¿Cuándo empezaron a salir Irina Baeva y Gabriel Soto?

Pese a las críticas, la pareja siempre presumió su romance en redes sociales.

Recordemos que Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en 2016 pero fue hasta 2018 que iniciaron un romance en medio de rumores de infidelidad hacia Geraldine Bazán, lo cual desató una ola de duras críticas en su contra que hasta la fecha continúan pero que ellos decidieron ignorar para así enfocarse a disfrutar su historia de amor.

