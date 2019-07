Irina Baeva se "divierte" mientras Gabriel Soto está de vacaciones ¡Con dos mujeres!

Los ciclos escolares han concluido y los estudiantes han de tomar un receso antes de volver a las actividades, por ello el actor Gabriel Soto se encuentra pasando unos días de vacaciones junto a sus hijas; por lo que Irina Baeva se encuentra sola y de momento viviendo algunos ratos divertidos en la ausencia de su pareja.

Así lo dejó ver la guapa actriz y modelo rusa en su cuenta de Instagram, Irina Baeva en sus historias de la mencionada red social; en donde compartió que se encuentra enfocada en un proyecto laboral (de cual no dio detalles) y además ha dejado claro que aprovecha las horas de la ausencia de Soto para seguirse manteniendo en forma en el gimnasio.

La mañana de este martes 11 de julio la guapa modelo Irina Baeva de 26 años de edad compartió una imagen en donde agradece a sus seguidores de Instagram por haber llegado a los 2 millones, en donde en menos de una hora se encuentra cerca de llegar a las 10 mil reacciones.

Gabriel Soto de vacaciones sin Irina Baeva

El actor Gabriel Soto se encuentra de vacaciones junto a sus hijas en la Riviera Maya, dejó ver algunos de los momentos que ha pasado con ellas, algo que no está acostumbrado a hacer. Mientras que su guapa pareja se encuentra dedicada a sus proyectos.

“Lo he dicho antes que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas, pero hay cosas que vale la pena compartir. Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares más mágicos que hay #cenotes #rivieramaya #mexico. Y que mejor que recibiendo la energía positiva del Universo con un ritual Maya. Agradeciendo a la madre naturaleza por todas las bendiciones #marykoba #inlakesh #halaken#agradecimiento #bendiciones”, escribió junto a las emotivas fotografías.

Mientras que Gabriel Soto está en la Riviera Maya, Irina Baeva, quien fue la gran ausente en este viaje, mostró en sus historias de Instagram que se encuentra muy concentrada trabajando.

