Irina Baeva rompe el silencio sobre “infidelidad” a Gabriel Soto

Irina Baeva se pronuncia antes los rumores de separación con Gabriel Soto.

Desde hace varias semanas, Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto involucrado en rumores de una separación y la presunta razón sería una infidelidad por parte de la actriz, por lo que cansada de las especulaciones, la famosa rompió el silenció y aseguró que su relación va de maravilla, pese a la distancia.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que hace unas semanas se difundieron algunas fotografías, en donde se observaba a Irina Baeva con un grupo de amigos, por lo cual comenzó a ser relacionada con uno de los actores que se encontraba en el lugar.

Ante ello, Irina Beva se pronunció al respecto y aunque confirmó que se ha distanciado de Gabriel Soto, dio a conocer que la razón es por tema de trabajo.

Irina Baeva habla de la presunta infidelidad a Gabriel Soto

¿Qué dijo Irina Baeva de Gabriel Soto?

La actriz Irina Baeva abandonó México rumbó a Qatar y en su encuentro con la prensa se sinceró sobre los rumores que han rodeado a su relación, explicando quién era el hombre con el que se le vinculó hace unos días.

“Ustedes saben mucho más de él que yo. Es un compañero de escuela, donde yo tomé un curso maravilloso, como las otras 11 personas que están en la foto y mis tres maestros. No sé quién hizo esa investigación, es un absurdo no, no tiene nada que ver con la realidad” dijo.

De igual forma la actriz le pidió a los medios que crean que todo está muy bien en su relación, pues aseguró que esa es la realidad.

“De viva voz les puedo decir, crean que todo está bien, seguimos con los planes, todo está perfecto. Todo en orden” aseguró.

Te puede interesar: Irina Baeva se reencuentra con su ex ¿El fin de su relación con Gabriel Soto?

Irina Baeva y Gabriel Soto

¿Qué ha pasado entre Irina Baeva y Gabriel Soto?

La relación entre Irina Baeva y el actor Gabriel Soto desde el inició ha sido muy polémica, ya que recordemos que cuando confirmaron su romance, el mexicano se estaba separando de Geraldine Bazán, con quién tuvo dos hijas.

Incluso fue la actriz Geraldine Bazán quién señaló públicamente a Gabriel Soto le serle infiel y acusó a Irina Baeva de darle las señales por redes sociales.

Pese a los rumores y conflictos que han rodeado a su relación, Irina Baeva y Gabriel Soto aseguran que están muy enamorados y sus planes de boda siguen en pie.

