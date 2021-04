Irina Baeva revela detalles de su próxima boda con Gabriel Soto

A finales de enero pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaban su compromiso en redes sociales a través de una romántica fotografía, pero fue hasta hoy que la actriz de origen ruso se animó a revelar algunos detalles de su boda.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, la prometida del actor reveló que le gustaría celebrar su matrimonio en alguna playa de México, pues, según ella, es mucho más fácil que sus familiares viajen al país que los del actor se trasladen hasta Rusia, el país que la vio nacer.

La actriz aseguró que le gustaría realizar su boda en alguna playa mexicana.

"Nos gustaría hacerlo en México, yo creo que es más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarlos a todos para Rusia sería muy complicado. La idea es hacerla en la playa", reveló la prometida de Soto a la emisión matutina.

¿Cuándo se casarán Gabriel Soto e Irina Baeva?

Asimismo, Irina confesó que aún no tienen una fecha exacta para celebrar su boda, pues el actor se encontraba grabando la telenovela ‘Te acuerdas de mí’, además de que la pandemia del coronavirus COVID-19 ha afectado los preparativos de su enlace matrimonial.

"Gabriel recién terminó de grabar la novela, y pues estuvo ahí 24/7. También estamos viendo cómo se va desarrollando la pandemia porque la cuestión es que me venga a visitar mi familia… Estamos viendo con el tema de la vacunación, pero ahorita que terminó de grabar estamos empezando a hacer los planes", añadió Baeva.

Por último, la actriz Irina Baeva señaló que extraña mucho a sus padres, pues a causa del confinamiento no ha podido tener contacto con ellos: "A mis papás no los he podido ver por la cuestión de la pandemia desde hace dos años, los extraño un montón. Mi hermana sí estuvo aquí el año pasado, pudimos convivir un poco más”.

Fotografías: Redes Sociales