Irina Baeva responde al VIDEO SEXUAL de Gabriel Soto ¡Escándalo!

Recientemente a través de La Verdad Noticias nos enteramos que el actor de Televisa Gabriel Soto había sido víctima de la filtración de un video sexual, que supuestamente grabó hace algunos años.

Un video que por su alto contenido sexual ha generado un gran escándalo entre sus fanáticos y todo el medio artístico; incluyendo a su actual pareja Irina Baeva quien habló sobre este terrible incidente.

Mediante una intervención para el programa “Suelta La Sopa”, la actriz rusa fue cuestionada sobre la reciente filtración del video íntimo de su pareja Gabriel Soto, donde aparece totalmente desnudo y tocando sus partes íntimas.

“No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto”