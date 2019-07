Irina Baeva remarca sus curvas con infartante atuendo playero de animal print

La novia de Gabriel Soto Irina Baeva, ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones en Los Cabos y sus más recientes fotografías en las redes sociales han hipnotizado a los caballeros con su impactante cuerpo; la actriz rusa es una chica fitness y los resultados de su físico son sorprendentes.

Cabe mencionar que la actriz decidió realizar el viaje sin la compañía de Soto, debido a que el actor está vacacionando con sus dos hijas, pues así lo ha revelado su ex esposa Geraldine Bazán, mientras que ella está entreteniéndose con los hermosos lugares de París.

La ex de Soto aún no quiere que sus hijas convivan con la novia de su papá, pues en diversas entrevistas ha confesado que no desea que las pequeñas tengan un encuentro cercano con Baeva, debido a que ella fue la causante del divorcio con el actor.

Tras el escándalo de la infidelidad del actor con la rusa, los usuarios comenzaron a atacar a la actriz, situación que la orillo a bloquear los comentarios en Instagram, por el momento los seguidores de la famosa solo pueden admirar su belleza regalándole corazones y su última fotografía ha desatado la locura de sus seguidores.

En la imagen se puede admirar la belleza de Baeva; la actriz se apoyó de un barandal luciendo un ajustado micro atuendo playero con estampados de cebra y detrás de ella se muestra el espectacular paisaje de Los Cabos.

Irina Baeva enamora a sus fans con su atrevido atuendo playero

Te puede interesar: Irina Baeva presume ajustados leggins mientras se ejercita ¡Qué cuerpazo!

Incluso su novio Gabriel Soto le regaló un corazón, mientras que algunos famosos del medio del espectáculo, quedaron anonadados con su impactante físico de verano, pues a su corta edad conversa un cuerpo de ensueño.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos