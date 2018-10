Irina Baeva niega embarazo y envía contundente mensaje

Tras la confirmación de la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva hay fuertes rumores sobre un posible embarazo de la rusa, pero ella negó todos los comentarios durante una entrevista enviando un contundente mensaje.

Recordamos que Gabriel Soto e Irina Baeva habían negado su romance delante de las cámaras afirmando que ambos tenían una relación de amistad, sin embargo los famosos fueron captados paseando muy enamoradas y tal sorpresa se llevaron los actores cuando se les cuestionó sobre su noviazgo.

Han especulado que la famosa está embarazada y que el hijo que espera es del galán de las telenovelas, debido a la relación amorosa que ya no pueden ocultar Gabriel Soto e Irina Baeva, pero la actriz ha negado dichos comentaros diciendo que son mentiras.

‘No me enteré, estaba embarazada y no me enteré. No chicos, es totalmente falso. Igual, no hay que hacer caso a todo lo que dice la gente porque realmente hay muchos inventos, y el día de mañana se inventa cualquier cosa. No, totalmente falso, yo no me enteré’. Comentó Irina Baeva.