Irina Baeva le “prohíbe” a Gabriel Soto trabajar con su ex

Gabriel Soto está trabajando en la nueva telenovela “La Madrastra” donde comparte créditos con Martha Julia, con quién tuvo un romance y ahora es su prometida Irina Baeva quién habla sobre los rumores que aseguran que está celosa y revela que le “prohíbe” ir a grabar.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Gabriel Soto ha admitido que estuvo muy enamorado de Martha Julia, sin embargo su relación llegó a su fin antes de casarse con Geraldine Bazán.

Ahora el actor está compartiendo créditos con la actriz y la prensa ha comenzado a especular que la situación podría generar problemas con su prometida Irina Baeva, quién habló del tema.

¿Qué pasó con Irina Baeva y Gabriel Soto?

Irina Baeva asegura que le tiene completa confianza a Gabriel Soto.

En una reciente entrevista Irina Baeva aclaró la situación que rodea al nuevo proyecto de Gabriel Soto y Martha Julia y hasta hizo broma de los rumores.

“Es más, le prohibí que fuera a grabar, pero no me hizo caso, entonces… no, no es cierto, es broma, ¡claro que no!”.

De igual forma la actriz afirmó que tiene completa confianza en Gabriel Soto, pues considera que es la base de su relación.

“Entonces tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo en igualdad”.

Gabriel Soto también comparte créditos con Aracely Arámbula y ante las predicciones de los videntes que se señalan que podría surgir de nuevo una relación, afirmó:

“Si nosotros les hiciéramos caso a todos los videntes, todas las cosas que dicen de nosotros, ya tendríamos como 6 hijos, 6 bodas, y tantas otras cosas más que eso creo que no se ha cumplido”, manifestó.

Irina Baeva revela como festejará a Gabriel Soto

La boda de Irina Baeva y Gabriel Soto fue cancelada.

De igual forma, la actriz Irina Baeva confesó cómo festejará a Gabriel Soto por el Día del Padre y reveló que será en compañía de las hijas del actor:

“Tendrá sus regalitos, lo celebraremos con sus hijas, no podemos estar el día que es el mero domingo, porque Gabriel tiene que hacer unas cosas en Dallas, son unos eventos de trabajo y tenemos justamente un viaje con las niñas y vamos a celebrarlo como papá fuera de México”.

Por último Irina Baeva reveló que no han podido realizar su boda, debido a que su familia no ha podido viajar a México, sin embargo afirma que lo más importante es que está junto a Gabriel Soto.

