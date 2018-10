Irina Baeva le da cachetada con guante blanco a Geraldine Bazán por hablar mal de ella

Tras el fuerte triángulo amoroso que se presentó en el ámbito del espectáculo con Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva; un problema más grande fue el que se creó tras confirmarse el engaño del actor mientras mantenían su matrimonio.

Durante un periodo los rumores de la infidelidad que Gabriel Soto le propinaba a la que en ese entonces era su esposa, Geraldine Bazán; con quién también tiene dos hijas y la tercer discordia de la relación fue Irina Baeva; eran portadas de periódicos y revistas. Sin embargo fueron tan cautelosos que destaparon su romance meses después de la separación entre la pareja.

“No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será”

De acuerdo al video en el que enfrenta el Ciberbullying, ella declaró que no se trata de hacerse la víctima; más bien piensa en las terceras personas que lo sufren:

“No, para nada. Lo que yo quiero expresar no es precisamente que a mí me han hecho daño y salir yo como la víctima de la situación. No, para nada. Al contrario. Lo que yo quiero decir es que gracias a Dios yo soy una persona mentalmente sana, yo puedo procesar, yo puedo analizar, yo puedo pensar muchas cosas y en realidad tratar de hacer que no me afecte. Mi mensaje no es yo hacerme la víctima sino al contrario apoyar a todas esas personas que a lo mejor no tienen la fuerza mental para decir yo estoy en contra de eso y voy a hacer frente a ese problema”.