Irina Baeva la tercera en discordia entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Agencias / Diario La Verdad Ciudad de México El escándalo no se detiene respecto al divorcio de Geraldine Bazán, y ahora surgió otro nombre que presuntamente está involucrado en su separación, pues ahora dicen que Irina Baeva fue la tercera en discordia. En el programa matutino de Univision, ‘Despierta América’, se mencionó que Irina Baeva habría tenido una aventura con Gabriel, cuando trabajaron juntos en la telenovela ‘Vino el amor’ y en la obra de teatro ‘Por qué los hombres aman a las carbonas’. Varios medios retomaron la información, y agregaron que Geraldine no negó nada cuando le preguntaron por Irina. Gustavo Adolfo Infante contó en ‘De primera mano’ que platicó con Gabriel Soto, y él le confió que “lo terminó de dar por terminado al matrimonio fue lo de Marjorie de Sousa”, aunque jura que él nunca la tocó, aunque “había una tremenda desconfianza de Geraldine. No había aparecido Irina Baeva en la escena todavía” [embed]https://youtu.be/Nm7UJ4kIF20[/embed] En tanto, Shanik Berman también lo comentó en su programa de espectáculos, y resaltó que Geraldine confirmó que Irina sí fue la tercera en discordia, y no Marjorie de Sousa, como tanto se ha especulado [embed]https://youtu.be/eMRtFUfJB8o[/embed]

