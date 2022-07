Irina Baeva habla de su boda con Gabriel Soto ¿Se cancelará?

Irina Baeva habla de sus planes de boda con Gabriel Soto.

En una reciente encuentro con la prensa Irina Baeva reafirmó que continúa con los preparativos de su boda con Gabriel Soto y reveló algunos detalles, ya que fue cuestionada por las supersticiones que se practican en México.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Gabriel Soto e Irina Baeva tuvieron que posponer su boda, debido a que la familia de la actriz se encuentra en Rusia y no pueden viajar a México, debido al conflicto bélico.

Recordemos que Gabriel Soto e Irina Baeva son consideradas como una de las parejas más polémicas del mundo de la farándula, por lo que su boda es muy esperada.

¿Cuándo se casan Irina Baeva y Gabriel Soto?

La actriz revela detalles de su próxima boda.

Aunque hasta el momento no tienen una fecha establecida para la boda, debido a que su familia aún no puede viajar, Irina Baeva reveló que utilizará dos vestidos para dicha celebración, mismos que aún no ha visto Gabriel Soto.

“Más que superstición, creo que para mí el momento más bonito, y yo creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas, es cuando sale la novia y el novio la ve, como que el efecto sorpresa, porque no se imagina realmente, no sé si tiene como alguna idea, nunca le he preguntado” dijo.

De igual forma dio a conocer que su hermana será su única dama de honor, ya que no quisó elegir entre sus amigas por el miedo de causar molestía:

“Justamente porque tengo como muchas amigas a las que amo con todo mi corazón, y sería mi hermana, yo fui la madrina de la boda de mi hermana, y ya les dije a mis amigas ‘oigan, para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor, va a ser mi hermana’”, dijo.

Irina Baeva quiere dar conferencias

Irina Baeva confiesa sus deseos de dar conferencias.

De igual forma la actriz Irina Beeva reveló que tiene deseos de volver a realizar conferencias de empoderamiento femenino.

“Para mi es algo muy importante, es justamente agarrar como el tema del amor, creo que el tema de prejuicios en contra de las mujeres a lo largo de la historia es un tema que seguimos sufriendo hasta el día de hoy, vean lo que sucedió en Estados Unidos con el tema de los abortos” declaró.

Irina Baeva y Gabriel Soto recientemente enfrentaron rumores de un posible distanciamiento, debido a los próximos proyectos que el actor tiene con polémicas actrices.

