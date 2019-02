Irina Baeva graba video disculpándose con Geraldine Bazán ¡por bajarle al marido! (VIDEO)

Tras la bomba que soltó la actriz Geraldine Bazán al publicar un vídeo describiendo como fueron los hechos cuando se enteró que su ex esposo Gabriel Soto sostenía un romance extramarital con Irina Baeva, los ataques y odio que han provocado las acciones de la rusa no han parado.

VIDEO: GERALDINE HABLA DE LA INFIDELIDAD DE GABRIEL SOTO

Tras las graves acusaciones en su contra, Irina Baeva había preferido mantenerse al margen del escándalo y no dar la cara a sus detractores, por lo que en un intento para remediar la situación, optó por publicar un comunicado en sus redes sociales donde asumía la responsabilidad y aceptaba que la nombraran como 'la mala del cuento'.

No obstante, el comunicado compartido no generó las reacciones que la rusa esperaba, pues el público no está dispuesto a perdonar que la actriz haya sido la causante del divorcio entre Geraldine y Gabriel Soto.

Irina Baeva se disculpa con Geraldie Bazán por destruir su familia con Gabriel Soto (VIDEO)

Al verse orillada por la situación, Baeva al fin decidió romper el silencio y fue así como envió un mensaje a Geraldine Bazán a través de sus Instagram Stories, donde comienza con una imagen en la que se lee:

“Pongamos punto y final, y dejemos de hacernos daño. @Gabriel Soto”.

Segundos después, aparece Irina hablando directamente a la cámara donde públicamente le pide perdón a Geraldine, y le deja en claro que ella nunca trato de hacerle daño.

VIDEO: IRINA BAEVA SE DISCULPA CON GERALDINE