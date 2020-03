Irina Baeva fue AMENAZADA de muerte por estar con Gabriel Soto ¡Qué miedo!

La actriz Irina Baeva recientemente presentó su conferencia 'Arriba Eva' en la que habló de las críticas y acosas que ha tenido que enfrentar por mantener una relación con Gabriel Soto, tras su separación de la actriz Geraldine Bazán.

La famosa novia del actor Gabriel Soto, luego de que le cancelaran la conferencia en el evento What a women debido a las críticas que recibió en redes sociales por su relación con Gabriel Soto, la actriz fue invitada a compartir su charla llamada Arriba Eva en un evento organizado en Miami, en donde habló de los ataques en redes sociales e, incluso, aseguró que fue víctima de amenazas de muerte.

Las fuertes confesiones de Irina Baeva

"Lo mío era otro nivel, eran burlas, eran insultos, agresiones hacia mí, hacia mi familia, inclusive traducidas al ruso para que le llegaran a mi mamá, eran amenazas de muerte", aseguró Irina Baeva durante su charla.

Fue durante su conferencia, que la actriz de telenovelas como Vino el amor y Soltero con hijas señaló que a partir de que se dio a conocer su relación con Gabriel Soto, ella fue quien tuvo que enfrentarse a las críticas "por el simple hecho de ser mujer", a diferencia de su pareja que pudo continuar normalmente con su vida y trabajo.

Pero eso no fue todo, pues Irina Baeva expresó: "Me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía a su pareja era un papel, por lo que ambos, ojo, ambos, es un punto muy importante, ambos decidimos iniciar una relación, y ahí fue donde, como leí, me convertí en el peor de los demonios".

TE PUEDE INTERESAR: Irina Baeva responde FURIOSA las críticas de Laura Bozzo, ¡Continúa el PLEITO!

Por último, Irina Baeva mencionó también sobre los prejuicios y estereotipos sociales que ha tenido que enfrentar. De hecho, aclaró que fueron tantos los insultos en redes sociales que tuvo que desactivar los comentarios: "Porque en la sociedad hay demasiados prejuicios en cuanto a nuestro género y porque a la mujer no se le permite ni el más mínimo error", se escucha mencionar a Irina Baeva en el video que compartió De primera mano.