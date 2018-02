Irina Baeva explota contra personas que la critican por rubia

Irina Baeva, quien ha sido relacionada sentimentalmente con Gabriel Soto, aprovechó la entrevista del programa Ventaneando para responder a quienes la acusan de copiarle el look a Geraldine Bazán, madre de las hijas del actor.

De la misma manera, la actriz de origen ruso mantiene su postura de continuar su relación laboral con Soto en la obra ‘Por qué los hombres aman a las cabronas’, a pesar de que los rumores sobre un posible romance entre ambos continúen.

“No hay nada que esconder, entonces no me preocupa para nada eso, entonces por qué no voy a dar la cara. Soy una persona bastante inteligente como para saber manejar este tipo de cosas y te digo, cuando no hay nada que esconder no es nada complicado”, declaró.