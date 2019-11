¡Irina Baeva es atacada con una foto de Geraldine Bazán y Gabriel Soto juntos!

Como usted recordará, Irina Baeva y el actor Gabriel Soto protagonizaron una fuerte polémica tras darse a conocer que ambos habían iniciado un romance cuando el famoso aún estaba casado con la actriz mexicana Geraldine Bazán.

Ante la revelación de semejante noticia, durante meses los cibernautas se dedicaron a ofender cruelmente a Irina Baeva por haber sido la tercera en discordia que destruyó el matrimonio de Geraldine.

A pesar de que en un inició todo se había manejado como un rumor, fue la misma Geraldine Bazán quien se encargó de contar su versión de la historia a través de su canal de YouTube, donde relató cómo se dio cuenta de que Gabriel Soto le estaba siendo infiel con la actriz rusa.

Sin embargo, a casi un año de su divorcio y los escándalos que los rondaron, en la actualidad la pareja conformada por Irina Baeva y Gabriel Soto está más que consolidada y por fin sintiendo la gran libertad de demostrar su amor públicamente sin tener que rendirle cuentas a nadie.

Desafortunadamente, la historia en redes sociales es muy diferente, ya que los fans de Geraldine Bazán no perdonan la infidelidad de su ex marido y la desfachatez de Irina Baeva por no haberle importado el romper una familia con dos hijas de por medio.

Es por esa razón que los cibernautas decidieron etiquetar a Irina Baeva en una fotografía publicada por Geraldine Bazán tiempo atrás en su suenta oficial de Instagram, cuando Soto y la actriz todavía compartían la vida como marido y mujer.

En aquel momento, la madre de las dos hijas de Gabriel Soto escribió:

"Ya hace 9 años que nos aventuramos a compartir esta hermosa locura llamada vida. Cada momento vivido lo vale. Te amo y amo la hermosa familia que tenemos Gabriel Soto".

Lo curioso es que a pesar de que la publicación es de hace 153 semanas atrás, los usuarios continúan comentándola y criticando a Irina Baeva, ya que todavía no perdonan lo que ocurrió.

