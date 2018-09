Irina Baeva envía contundente mensaje a las personas que la han criticado

Recordamos que la actriz rusa Irina Baeva fue captada por diversos medios hace algunos días en compañía de Gabriel Soto, las fotografías revelaron que ambos tienen un romance, tras darse a conocer la relación de los actores, la famosa fue duramente criticada en redes sociales, recibiendo insultos y fuertes comentarios de los internautas.

Los seguidores de la actriz le enviaron comentarios ofensivos criticando su romance con Gabriel Soto, alegando que él aún estaba casado con Geraldine Bazán cuando empezó a salir con el actor, y es que fueron algunas ocasiones que le habían cuestionado a Irina Baeva si tenía un amorío con Soto, ella negaba las especulaciones, diciendo que eran solo buenos amigos.

En el video la actriz rusa comentó lo siguiente:

Irina Baeva decidió publicar el clip en blanco y negro, ella quiso compartir con sus seguidores que tienen que detener el acoso y los ataques que ha recibido en redes sociales.

‘Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de insultos, basta de etiquetas, porque yo no soy eso. Yo soy Irina y me gustaría que así me llamen’. Comentó Irina Baeva.